Известный немецкий защитник сравнил Реал с Трампом из-за бойкота Золотого Мяча

Защитник итальянской Ромы Матс Гуммельс высказался о решении мадридского Реала бойкотировать Золотой мяч-2024 из-за того, что главную награду не вручили Винисиусу Жуниору.

Центрбек сравнил поведение боссов «сливочных» с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Впрочем, Матс отметил, что несколько игроков испанского действительно заслуживало награды.

«Нет сомнений в том, что кто-то из футболистов Реала заслуживал получить эту награду. Но есть и другие, не менее замечательные исполнители, которые также провели отличный сезон.

И как раз не иметь к ним уважения - это не очень хорошо. Были клубы, которые были в более трудном положении в международном футболе, чем Реал, скажем так

Это поступок в стиле Дональда Трампа, если честно», - заявил немецкий исполнитель.

Отметим, что Хуммельс занял 29-ое место в голосовании, поделив его с Артемом Довбиком.

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