Ямаль попал в забавную ситуацию из-за спонсорских контрактов Барселоны

Вингер Барселоны Ламин Ямаль попал в забавную ситуацию.

Испанский футболист выставил в своем Instagram видео своего ассиста тривелой и попросил компанию EA Sports добавить ему в игре EAFC25 соответствующий улучшенный Playstyle (игровые стили - нововведение, которое появилось в прошлой версии футбольного симулятора, которое призвано выделить особые отличия каждого игрока. Существует два уровня игровых стилей - серебряный для тех, кто владеет определенным особым навыком чуть лучше среднего и золотой для тех, кто владеет им на лучшем уровне - прим.) Позже Ямалю пришлось удалить эту историю.

Дело в том, что Барселона, за которую играет Ямаль имеет спонсорский контракт с компанией Konami, которая выпускает конкурента EAFC известного как EFootball, а ранее PES или Pro Evolution Soccer.

Из-за этого спонсорского соглашения EA Sports, например, некоторое время не могли использовать Камп Ноу в качестве лицензированного стадиона пока не заключили похожее соглашение со всей Ла Лигой, которое позволило им использовать аутентичные стадионы для каждого клуба элитного дивизиона.

Барселона и Konami сотрудничают с 2016 года. Действующее соглашение между клубом и японской компанией будет действовать до 2027/2028 года.

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