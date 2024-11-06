Шахтер обыграл Янг Бойз в Юношеской лиге УЕФА

В среду, 6 ноября, Шахтер U-19 провел матч четвертого тура Юношеской лиги УЕФА, встретившись с Янг Бойз.

Подопечные Алексея Белика в результативном противостоянии сумели справиться со швейцарским соперником, одержав победу со счетом 3:2.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Донецкая команда уже на 11-й минуте встречи оказалась в роли догоняющей, когда Феликс Тсимба реализовал пенальти, но еще до перерыва "горняки" исправили ситуацию и обеспечили себе преимущество в два мяча. Результативные удары на свой счет записали Виктор Цуканов, Егор Костюк и Владислав Тютюнов. Во втором тайме Янг Бойз смог только сократить отставание после автогола Александра Башмарина под конец поединка.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Для Шахтера U-19 эта победа стала уже третьей в основной стадии Юношеской лиги УЕФА. Ранее "горняки" обыграли Болонью (4:3) и Арсенал (1:0), а также уступили Аталанте (0:3).

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Статистика матча Шахтер U-19 - Янг Бойз U-19 четвертого тура Юношеской лиги УЕФА

Шахтер U-19 - Янг Бойз U-19 3:2

Голы: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 - Тсимба, 11 (пен.), Башмарин, 82 (аг)

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 8 - 4

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 2 - 5

Фолы: 8 - 23

Шахтер U-19: Баглай, Огарков, Башмарин, Костюк, Дрозд, Давиденко, Галонский, Сметана (Трифаненко, 79), Цуканов, Тютюнов (Калюжный, 90+1), Ломага (Петрук, 68).

Янг Бойз U-19: Шериф, Адеми (Макуми, 46), Термонси, Бреган, Румо, Этоски (Висс, 60), Руфенер (Шанц, 75), Йост, Люти (де Азеведо, 46), Тсимба, Беллино (Далипи, 46).

Предупреждения: Адеми, 33, Костюк, 89, Тсимба, 90+1, Петрук 90+2.

Напомним, что первые команды Шахтера и Янг Бойз свой матч четвертого тура Лиги чемпионов проведут сегодня, 6 ноября, в немецком Гельзенкирхене. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Янг Бойз.

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