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Ювентус вынужден будет выйти на трансферный рынок из-за очередной тяжелой травмы

Манчестер Юнайтед уже предложил клубу опцию.
Сегодня, 18:40
Хуан Кабаль / Getty Images
Хуан Кабаль / Getty Images

Ювентус вынужден будет выйти на трансферный рынок в январе, пишет Tuttosport.

Клуб сообщил, что 23-летний центральный защитник Хуан Кабаль более не сыграет в этом сезоне. Колумбиец получил травму крестообразных связок в расположении сборной.

Также у клуба травмирован другой защитник Глейсон Бремер, а потому "бьянконери" придется решать эти проблемы за счет зимних трансферов.

Как пишет издание, клуб уже получил предложение от Манчестер Юнайтед о выкупе Виктора Линделефа.

Контракт 30-летнего шведа заканчивается уже летом, потому манкунианцы ищут варианты продать его хоть за какие-то деньги.

Ранее также сообщалось, что МЮ может отправить в Бразилию своего вингера.

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