Ювентус вынужден будет выйти на трансферный рынок из-за очередной тяжелой травмы
Ювентус вынужден будет выйти на трансферный рынок в январе, пишет Tuttosport.
Клуб сообщил, что 23-летний центральный защитник Хуан Кабаль более не сыграет в этом сезоне. Колумбиец получил травму крестообразных связок в расположении сборной.
Также у клуба травмирован другой защитник Глейсон Бремер, а потому "бьянконери" придется решать эти проблемы за счет зимних трансферов.
Как пишет издание, клуб уже получил предложение от Манчестер Юнайтед о выкупе Виктора Линделефа.
Контракт 30-летнего шведа заканчивается уже летом, потому манкунианцы ищут варианты продать его хоть за какие-то деньги.
Ранее также сообщалось, что МЮ может отправить в Бразилию своего вингера.
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