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Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Италии

Коллектив Унаи Мельгосы прошел тест топовым соперником.
Сегодня, 21:27
Италия U-21 - Украина U-21 / УАФ
Италия U-21 - Украина U-21 / УАФ

В рамках ноябрьского сбора сборная Украины до 21 года сыграла против Италии.

Первые минуты матча соперники присматривались друг к другу, но еще до перерыва зрители увидели несколько голов.

Сначала отличилась «скуадра адзурри». Счет открыл Джованни Фаббиан.

Преимущество хозяев продлилось недолго. Через две минуты Илья Квасниця восстановил паритет.

За несколько минут до свистка об окончании первого тайма Италия снова вышла вперед. Забил Себастьяно Пио Эспосито.

Впрочем, сборная Украины смогла продемонстрировать характер. Унаи Мельгоса вмешался в игру и выпустил на поле Игоря Краснопира по ходу второй половины встречи, который и решил судьбу игры, забив последний гол в матче.

Таким образом, «желто-голубые» сыграли в результативную вничью с топовым соперником.

Италия U-21 - Украина U-21 2:2

Голы: Фаббиан, 23, Эспосито, 45 - Квасниця, 25, Краснопир, 83

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия

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