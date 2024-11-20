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Зинченко: Хотел забить, ведь сегодня 1000 дней с начала полномасштабного вторжения

Украинец высказался о матче с Албанией, который состоялся в важную для страны дату.
Сегодня, 00:28
Александр Зинченко и Роман Яремчук / Getty Images
Александр Зинченко и Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 6-го тура Лиги Наций Украина обеспечила себе плей-офф за выход в дивизион А ] благодаря победе над Албанией .

Автор первого гола в матче Александр Зинченко поделился мыслями о поединке.

По словам полузащитника «желто-голубых», самым главным в этом матче был результат.

"На первый план выходил результат и мы его достигли, будем бороться за Лигу А. Конечно было много ответственности на нас, во-первых из-за игры против Грузии. Мы чувствовали нагрузку, но главное, что мы победили.

Было очевидно, что ребята устали, очень тяжело было, трибуны несли соперников. Просто говорил ребятам, чтобы подбадривали друг друга".

Также Зинченко отметил, что из-за особой даты, а именно 1000 дней с начала войны рф против Украины ему очень хотелось забить.

"Я стараюсь набрать оптимальные кондиции, было приятно забить гол. Я готовился к этому, хотел забить, потому что сегодня 100 дней от вторжения, поэтому хотелось бы посвятить эту победу Украине и украинцам", - резюмировал Александр.

Напомним, ранее стало известно, с кем сборная Украины может сыграть в плей-офф за выход в дивизион А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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