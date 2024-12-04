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Барселона поспорит с Реалом за игрока сборной Португалии

Диогу Далот заинтересовал оба испанских гранда.
Сегодня, 12:25
Диогу Далот / Getty Images
Диогу Далот / Getty Images

Каталонская Барселона собирается усилить линию защиты.

Как сообщает издание CaughtOffside, «сине-гранатовые» собираются поспорить с мадридским Реалом за Диогу Далота. Трансфер может состояться уже зимой.

Сумма потенциального перехода составит примерно 50 миллионов евро, которые хочет получить за футболиста Манчестер Юнайтед.

В нынешней кампании Далот является основным игроком манкунианцев и провел за клуб 21 матч, отдав 2 ассиста.

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