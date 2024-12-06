iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси назвал людей, которые больше всего повлияли на него в Барселоне

Лионель выделил одного экс-партнера и Пепа Гвардиолу.
Сегодня, 12:24
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Легенда Барселоны Лионель Месси, ныне выступающий за Интер Майами, рассказал, кто повлиял на развитие его личности больше всего среди причастных к «блаугранас».

По словам Месси, таких людей было двое.

«В Барселоне больше всего на меня повлияло два человека. Они очень сильно повлияли на меня

Прежде всего, это Пеп Гвардиола, потому что мы достигли безумных высот с ним в качестве тренера. Также я назову Роналдиньо, потому что он очень мне помогал», - приводит слова Лионеля со ссылкой на Mundo Deportivo Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийские повстанцы заставили пленного выбирать между Роналду и Месси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

Статьи по теме

Совладелец Интер Майами высказался о будущем Месси Совладелец Интер Майами высказался о будущем Месси
Барселона поспорит с Реалом за игрока сборной Португалии Барселона поспорит с Реалом за игрока сборной Португалии
Барселона разгромила Мальорку в выездном матче Барселона разгромила Мальорку в выездном матче
Сирийские повстанцы заставили пленного выбирать лучшего между Роналду и Месси Сирийские повстанцы заставили пленного выбирать лучшего между Роналду и Месси
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится спринтами в Контиолахти
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Европа15:13
Агент Мудрика высказался о его будущем
Европа14:41
Основной игрок Реала вернулся в общую группу после пропущенного года из-за травмы
Киберспорт14:21
NaVi сыграют матч за жизнь на Perfect World Shanghai Major 2024
Формула 114:06
Гран-при Абу-Даби: В последней гонке сезона решиться судьба Кубка конструкторов
Европа14:03
Совладелец Интер Майами высказался о будущем Месси
Киберспорт13:55
Perfect World Shanghai Major 2024: второе поражение NaVi, вылет BIG, успех Vitality и The Mongolz
Украина13:37
УАФ объявила претендентов на звание игрока года в сборной Украины
Европа12:59
Моуринью жестко ответил Гвардиоле, который "подколол" его количеством выигранных АПЛ
Европа12:24
Месси назвал людей, которые больше всего повлияли на него в Барселоне
Украина11:55
"ФСБ, вяжите меня": Алиев посетил Курскую область
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK