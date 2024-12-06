Месси назвал людей, которые больше всего повлияли на него в Барселоне

Легенда Барселоны Лионель Месси, ныне выступающий за Интер Майами, рассказал, кто повлиял на развитие его личности больше всего среди причастных к «блаугранас».

По словам Месси, таких людей было двое.

«В Барселоне больше всего на меня повлияло два человека. Они очень сильно повлияли на меня

Прежде всего, это Пеп Гвардиола, потому что мы достигли безумных высот с ним в качестве тренера. Также я назову Роналдиньо, потому что он очень мне помогал», - приводит слова Лионеля со ссылкой на Mundo Deportivo Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийские повстанцы заставили пленного выбирать между Роналду и Месси.

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