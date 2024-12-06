Моуринью высказался о причинах неудач ПСЖ в Европе

Португалец считает, что уровень французского чемпионата слишком слаб для парижан.

Наставник турецкого Фенербахче Жозе Моуринью высказался о причинах того, почему местные клубы не достигают успехов в еврокубках на примере ПСЖ.

По словам специалиста, и в том, и в другом случае - основная проблема заключается в слишком слабом уровне чемпионата.

"В Европе другой уровень, там мы сталкиваемся с коллективами, которые играют с большими скоростями.

Почему ПСЖ не достигает успеха в Европе? Потому что, играя в Лиге 1, они не могут подготовиться к тому, с чем столкнутся в матчах против других грандов.

Я иногда строю тактику на матчи в Турции, уже думая о соперниках в Еврокубках. Поскольку то, что мы делаем здесь, сложно переносить на матчи с иностранными клубами", - сказал главный тренер Фенербахче.

Напомним, ранее Моуринью жестко ответил Гвардиоле на выпад в его сторону.

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