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Моуринью жестко ответил Гвардиоле, который "подколол" его количеством выигранных АПЛ

Португалец намекнул на сомнительную честность титулов Пепа.
Сегодня, 12:59
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Португалец Жозе Моуринью высказался о словах Пепа Гвардиолы, который на сравнение его поведения с Жозе сказал, что «он выиграл шесть АПЛ, а не три»,

Легендарный специалист дал жесткий ответ своему испанскому коллеге, усомнившись в честности побед Манчестер Сити.

"Пеп Гвардиола вчера сказал мне кое-что... он выиграл шесть трофеев, а я -- три, но я выиграл честно и чисто.

Я не хочу побеждать, решая 150 судебных исков.

Если я проиграл, то хочу поздравить своего оппонента", - заявил Моуринью.

Отметим, Гвардиола показывал цифру шесть ,олельщикам Ливерпуля в ответ на их кричалки о нем, что сравнили с легендарным жестом Моуринью, который в ответ на вопрос одного из журналистов во время его пребывания в Манчестер Юнайтед сказал, что выиграл больше АПЛ чем на тот момент все остальные тренеры, работавшие в лиге и показал цифру три.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью Пеп Гвардиола

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