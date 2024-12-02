Гвардиола: Не ожидал, что фаны Ливерпуля будут петь о моем увольнении

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о кричалке со стороны фанов Ливерпуля, которая звучала как: "Тебя уволят завтра утром", во время очного матча команд.

По словам специалиста, он не ожидал, что ярые болельщики принципиального соперника так себя поведут.

«Возможно, они правы, учитывая наши результаты.

Я не ожидал такого на Энфилде. Они сделали это не при счете 1:0, а при счете 2:0. Возможно, им стоило спеть ее раньше. Я не ожидал этого от людей из Ливерпуля, но это нормально", - сказал Пеп.

Отметим, что чанты подобного типа для болельщиков английских клубов являются нормой. В частности, фанаты Ман Сити напевали подобное Юргену Клоппу в апреле 2023 года.

Напомним, Ливерпуль победил Ман Сити и оторвался от него в турнирной таблице на 11 очок.

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