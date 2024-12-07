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Осер - ПСЖ 0:0: обзор матча и результат игры 06.12.2024

Лидер французского чемпионата допустил осечку во втором подряд туре Лиги 1.
Сегодня, 00:21
ПСЖ сыграл вничью с Осером / Getty Images
ПСЖ сыграл вничью с Осером / Getty Images

В пятницу, 6 декабря, ПСЖ встречался в гостях с Осером в рамках 14-го тура французской Лиги 1.

После ничьей 1:1 с Нантом в предыдущем поединке национального первенства команда Луиса Энрике потеряла очки во второй подряд игре, не сумев справиться с середняком чемпионата.

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ПСЖ удалось поразить ворота соперника в первом тайме, но гол Фабиана Руиса был отменен из-за офсайда. Несмотря на подавляющее преимущество над Осером, парижане так и не смогли больше воплотить его в забитые мячи, завершив встречу нулевой ничьей.

ПСЖ, имея в своем активе 34 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1 и опережает на восемь баллов ближайших преследователей в лице Марселя, Лилля и Монако. Осер с 20 пунктами занимает восьмую строчку.

Статистика матча Осер - ПСЖ 14-го тура чемпионата Франции

Осер - ПСЖ 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.28 - 1.89
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 6 - 25
Удары в створ: 2 - 11
Угловые: 3 - 15
Фолы: 8 - 7

Осер: Леон, Акпа, Жубал, Ошо, Траоре, Перрен (Онаиву, 77), Менса, Дануа, Овусу, Хувер (Жоли, 84), Синайоко (Бэйр, 83).

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис (Асенсио, 79), Барколя (Дембеле, 62), Ли Кан Ин (Дуэ, 67), Рамуш (Коло-Муани, 62).

Предупреждения: Траоре, Синайоко - Пачо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Осер Лига 1 чемпионат франции

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