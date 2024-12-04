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Владельцы ПСЖ готовы продать клуб

Эра доминирования парижан подойдет к окончанию?
Сегодня, 20:10
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images

Французский ПСЖ может сменить владельцев в ближайшее время.

Как сообщает издание L'equipe, правление парижан выразило готовность к продаже клуба, если поступит хорошее предложение.

Владельцы ПСЖ во главе с Нассером Аль-Хелаифи указывают на то, что команда уже не настолько популярна даже в Катаре, не говоря уже о мировой узнаваемости.

Также боссы столичного гранда дают понять то, что их утомляет «эпоха звезд, за которых приходится переплачивать» и все больше уменьшают финансирование проекта.

Аль-Хелаифи и другие инвесторы продадут клуб сразу как получат предложение, которое их устроит.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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