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Защитник Динамо забил юбилейный гол за клуб

Денис Попов отметился голом в ворота Александрии.
Сегодня, 19:43
Денис Попов / Getty Images
Денис Попов / Getty Images

В рамках 16-го тура УПЛ Динамо встречается с Александрией.

Счет на 36-ой минуте открыл Денис Попов. Для центрбека этот гол стал особенным.

Попов забил свой десятый гол в футболке «бело-синих». Также это был его дебютный мяч в текущем сезоне.

На момент написания новости матч прерван из-за воздушной тревоги. Счет на момент старта вынужденного перерыва был 3:0 в пользу киевлян.

Напомним, ранее сообщалось, что юбилейный гол за Динамо забил Владимир Бражко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

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