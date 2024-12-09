iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико на последних минутах вырвал победу у Севильи

Антуан Гризманн забил победный гол в самой концовке матча.
Сегодня, 00:05
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

В воскресенье, 8 декабря, Атлетико принимал дома Севилью в рамках 16-го тура Ла Лиги.

Уже в первые 10 минут Гризманн мог дважды открывать счет, но ударам француза немного не хватило точности. Так что героем мадридцев стал Родриго де Пауль, положивший мяч точно в девятку. Однако уже через пару минут Лукебакио снова вернул на поле паритет.

Вскоре гости даже вышли вперед благодаря голу Исаака Ромеро, но еще до конца тайма Альварес снова сравнял счет, однако гол аргентинца не был засчитан.

На старте второго тайма Севилья была активней и вполне заслуженно забила третий гол, отличился Хуанлу Санчес. А после наконец сумел отличиться Антуан Гризманн, доведя разрыв до минимума. И лишь на 80-й минуте "матрацники" наконец сравняли счет за счет гола Лино.

А уже в коменисрованное время Гризманн сумел записать на свой счет дубль и вырвать победу для Атлетико.

Статистика матча Атлетико - Севилья 16-го тура Ла Лиги

Атлетико - Севилья 4:3
Голы: Де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Лино, 80 - Лукебакио, 12, Ромеро, 32, Санчес, 57

xG: 2.11 - 0.39
Удары: 14 - 4
Удары в створ ворот: 9 - 3
Владение мячом: 57% - 43%

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

Статьи по теме

Атлетико начал готовиться к отставке Симеоне Атлетико начал готовиться к отставке Симеоне
Атлетико наказал фанатов, которые едва не сорвали дерби с Реалом Атлетико наказал фанатов, которые едва не сорвали дерби с Реалом
Гендиректор Атлетико: Мы устали повторять, что боремся с насилием и расизмом Гендиректор Атлетико: Мы устали повторять, что боремся с насилием и расизмом
Стадион Атлетико может быть закрыт в качестве наказания за поведение фанатов Стадион Атлетико может быть закрыт в качестве наказания за поведение фанатов
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Александрия в УПЛ, Тоттенхэм - Челси, матчи Арсенала, Атлетико, поединки Серии А и Бундеслиги
просмотров

Последние новости

Европа00:36
Мбаппе: Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть Золотой мяч
Европа00:05
Атлетико на последних минутах вырвал победу у Севильи
Вчера, 23:20
Европа23:20
Каррагер - о Палмере: Возможно, он сделал уже больше, чем Дзола
Европа22:45
Ливерпуль предложил новый контракт Салаху
Европа22:10
"Победа едва не ускользнула": Кукурелья пошутил об итогах матча против Тоттенхэма
Европа21:45
Легенда сборной Португалии объявил об окончании карьеры
Украина20:59
Колос и Оболонь розошлись безголевой ничьей
Украина20:42
Динамо уверенно одолело Александрию, захватив лидерство в УПЛ
Европа20:28
Дубль Палмера помог Челси оформить камбэк против Тоттенхэма
Европа20:11
Артета прокомментировал ничью в лондонском дерби против Фулхэма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK