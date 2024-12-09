Атлетико на последних минутах вырвал победу у Севильи

В воскресенье, 8 декабря, Атлетико принимал дома Севилью в рамках 16-го тура Ла Лиги.

Уже в первые 10 минут Гризманн мог дважды открывать счет, но ударам француза немного не хватило точности. Так что героем мадридцев стал Родриго де Пауль, положивший мяч точно в девятку. Однако уже через пару минут Лукебакио снова вернул на поле паритет.

Вскоре гости даже вышли вперед благодаря голу Исаака Ромеро, но еще до конца тайма Альварес снова сравнял счет, однако гол аргентинца не был засчитан.

На старте второго тайма Севилья была активней и вполне заслуженно забила третий гол, отличился Хуанлу Санчес. А после наконец сумел отличиться Антуан Гризманн, доведя разрыв до минимума. И лишь на 80-й минуте "матрацники" наконец сравняли счет за счет гола Лино.

А уже в коменисрованное время Гризманн сумел записать на свой счет дубль и вырвать победу для Атлетико.

Статистика матча Атлетико - Севилья 16-го тура Ла Лиги

Атлетико - Севилья 4:3

Голы: Де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Лино, 80 - Лукебакио, 12, Ромеро, 32, Санчес, 57

xG: 2.11 - 0.39

Удары: 14 - 4

Удары в створ ворот: 9 - 3

Владение мячом: 57% - 43%

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