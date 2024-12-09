Борнмут Забарного установил уникальное для АПЛ достижение

В рамках 15-го тура АПЛ Борнмут вырвал победу над Ипсвичем, проигрывая на момент 87-ой минут в счете.

Как сообщает пресс-служба лиги, «вишни» установили уникальное достижение, став первой в истории командой АПЛ, которая победила в двух гостевых матчах одного сезона, проигрывая на момент 87-ой минуты в матче.

Впервые это произошло в августе этого года. Борнмут тогда победил Эвертон. Как раз на 87-ой минуте Антуан Семеньо сделал счет 1:2, а затем Льюис Кук и Луис Синистерра помогли своей команде совершить камбэк.

Сейчас Борнмут занимает восьмую строчку в АПЛ, имея лишь на 3 очка меньше чем в Манчестер Сити, который идет четвертым, то есть, в зоне Лиги чемпионов.

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