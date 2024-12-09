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Ливерпуль нацелился на подписание травматичного футболиста Барселоны

Френки де Йонг может все же доехать до АПЛ.
Сегодня, 13:48
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Ливерпуль нацелился на усиление полузащиты в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание El Nacional, «красные» собираются подписать Френки де Йонга из Барселоны. Арне Слот верит, что может возродить лучшие качества игрока, как уже сделал с Райаном Гравенберхом.

Впрочем, мерсисайдцы не готовы давать «бешеные деньги» за нидерландского полузащитника.  Максимум, на который готов пойти английский топ-клуб это сумма в 30+10 млн евро.

Отметим, что в последнем сезоне де Йонг пропустил около 50 матчей из-за проблем с лодыжкой.

Напомним, ранее сообщалось. что Ливерпуль предложил новый контракт звезде клуба .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Френки де Йонг

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