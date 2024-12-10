Больше, чем 115: Ман Сити добавили обвинений в нарушении правил ФФП

Английский суперклуб может получить приговор уже в январе.

Результаты рассмотрения многочисленных нарушений со стороны Манчестер Сити должны стать известны уже в январе, сообщает The Times.

Тем не менее, клуб сможет подать апелляцию, которая может затянуть результаты слушания еще на 6-8 месяцев.

По данным источника, сначала рассматривались дела о 115 нарушениях в течение 14 лет, но теперь их число увеличилось до 130. Это произошло из-за путаницы в отношении некоторых правил, из-за чего пришлось внести определенные правки.

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Среди прочего Сити обвиняют в непредоставлении полной информации о денежных вознаграждениях, которую получали в частности Яя Туре и бывший тренер Роберто Манчини.

Напомним, что Манчестер Сити сейчас переживает не лучшие времена, команда находится в игровом кризисе, а главный тренер недавно едва не "вляпался" в скандальную историю..

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