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Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

В Сети разместили видео разъяренной реакции наставника "горожан" на слова болельщика.
Вчера, 22:29
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола едва не устроил драку со случайным фанатом, который спровоцировал его после неудачи.

В Сети опубликовали видео инцидента, который случился еще в прошлом сезоне после финала Кубка Англии, в котором "горожане" проиграли со счетом 1:2 Манчестер Юнайтед.

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Как пишет Metro, Гвардиола проходил по улице в центре Манчестера мимо мужчины, который снимал его на камеру, после чего этот болельщик с неопределенной фанатской принадлежностью, но со скаузерским акцентом обратился к тренеру, решив ему напомнить о поражении: "Друг, это просто потому, что ты проиграл".

Реакция Гвардиолы была незамедлительной, он развернулся к фанату и попытался на него наброситься. Сдерживать специалиста пришлось двоим - его сыну Мариусу и охраннику, которые его сопровождали. При этом тренер выкрикивал: "Да ты хоть знаешь, что такое поражение?"

Ранее сообщалось, что Гвардиола "изолировался" от окружающих из-за серии неудач Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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