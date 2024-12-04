iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола "изолировался" от окружающих из-за серии неудач Манчестер Сити

Пеп стал меньше общаться с членами тренерского штаба и футболистами.
Сегодня, 16:59

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола неожиданно отреагировал на серию неудач в последних матчах.

Как сообщает The Athletic, испанский специалист стал чаще закрываться в своем кабинете на базе клуба и в это время он выключает телефон и не отвечает на звонки.

Пеп также все меньше общается с членами тренерского штаба и собственными футболистами на фоне 7 матчей без побед.

Гвардиола упорно работает над поиском причин такого спада и считает, что в такой атмосфере ему быстрее удастся найти решение проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола высказался о реакции соперников на неудачи его команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной
Сын Бекхэма набил татуировку в честь новой девушки Сын Бекхэма набил татуировку в честь новой девушки
Александрия и Динамо не выявили сильнейшего в битве лидеров чемпионата Александрия и Динамо не выявили сильнейшего в битве лидеров чемпионата
Команда Зинченко игратет в грандфинале против NaVi Junior на EPL Season 21: онлайн-трансляция Команда Зинченко игратет в грандфинале против NaVi Junior на EPL Season 21: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на первом этапе Кубка мира состоится короткая индивидуальная гонка у женщин
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Украина17:59
Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной
Европа17:50
Сын Бекхэма набил татуировку в честь новой девушки
Украина17:26
Александрия и Динамо не выявили сильнейшего в битве лидеров чемпионата
Киберспорт17:20
Команда Зинченко игратет в грандфинале против NaVi Junior на EPL Season 21: онлайн-трансляция
Европа16:59
Гвардиола "изолировался" от окружающих из-за серии неудач Манчестер Сити
Европа16:43
Ряд топ-клубов Европы интересуются талантом Ювентуса
Европа15:57
"Возьму себе немного пива": Легендарный экс-футболист высказался о своей первой победе во главе аутсайдера АПЛ
Европа15:12
Легионер Александрии рассказал, что учит украинский язык
НБА14:44
Украинец попал в список претендентов быть выбранным на драфте-2025
Европа14:03
Сборная Украины вошла в топ-20 самых молодых по среднему возрасту в мире
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK