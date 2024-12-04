Гвардиола "изолировался" от окружающих из-за серии неудач Манчестер Сити

Пеп стал меньше общаться с членами тренерского штаба и футболистами.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола неожиданно отреагировал на серию неудач в последних матчах.

Как сообщает The Athletic, испанский специалист стал чаще закрываться в своем кабинете на базе клуба и в это время он выключает телефон и не отвечает на звонки.

Пеп также все меньше общается с членами тренерского штаба и собственными футболистами на фоне 7 матчей без побед.

Гвардиола упорно работает над поиском причин такого спада и считает, что в такой атмосфере ему быстрее удастся найти решение проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола высказался о реакции соперников на неудачи его команды.

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