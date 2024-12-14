Звезда Ливерпуля высказался о продлении контракта с клубом

Трент Александр-Арнольд, возможно, анонсировал, что все же продолжит сотрудничество с родной командой.

Защитник английского Ливерпуля Трент Александр-Арнольд поделился мыслями о своем будущем.

По словам англичанина, ни об одном его контракте публика не узнавала до того, как об этом было объявлено официально и так будет и на этот раз.

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«Я в клубе уже 20 лет и подписал четыре или пять продлений контрактов... и ни один из них не был публичным до официального объявления.

С этим так тоже не будет», - заявил Трент в интервью журналистке Мелисси Редди.

Отметим, что действующее соглашение Александра-Арнольда действительно до 2025 года.

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