Ливерпуль гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов

Команда Слота выиграла все матчи в текущем еврокубковом сезоне.

Ливерпуль стал первой командой, которая гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов при новом формате.

Напомним, накануне мерсисайдцы минимально обыграли Жирону, продлив свою безпроигрышную серию в еврокубках до шести матчей.

Соответственно, Ливерпуль имеет 18 очков после шести туров, и уже точно выходит в плей-офф напрямую.

В оставшихся двух матчах команда Слота встретиться с Лиллем и ПСВ, где английский клуб будет безусловным фаворитом.

Также РБ Лейпциг стал первой командой, которая потеряла шансы на плей-офф.

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