РБ Лейпциг потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Немецкая команда катастрофически провела евросезон.
Немецкий РБ Лейпциг потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Немецкий клуб стал первой командой, которая лишилась шансов на проход дальше уже после шести туров, в которых "быки" не одержали ни одной победы.
Накануне РБ проиграл на последних минутах Астон Вилле и опустился на 34-е место в таблице. При этом в чемпионате Германии команда Марко Розе идет четвертой, имея 24 пункта.
Уже сегодня составить компанию немецкому клубу могут составить Слован и Янг Бойз, которые также имеют по ноль очков после пяти туров.
Ранее также Шахтер потерял шансы на прямой выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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