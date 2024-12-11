РБ Лейпциг потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Немецкий РБ Лейпциг потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Немецкий клуб стал первой командой, которая лишилась шансов на проход дальше уже после шести туров, в которых "быки" не одержали ни одной победы.

Накануне РБ проиграл на последних минутах Астон Вилле и опустился на 34-е место в таблице. При этом в чемпионате Германии команда Марко Розе идет четвертой, имея 24 пункта.

Уже сегодня составить компанию немецкому клубу могут составить Слован и Янг Бойз, которые также имеют по ноль очков после пяти туров.

Ранее также Шахтер потерял шансы на прямой выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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