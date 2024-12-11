iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер потерял шансы напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Горняки" пока остаются в игре, отставая от зоны плей-офф на три балла за два тура до конца.
Сегодня, 01:08
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Шахтер в розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25 уже не сможет побороться за прямой выход в 1/8 финала турнира.

В шестом туре украинская команда потерпела разгромное поражение 1:5 от Баварии, а первая восьмерка, представители которой сразу квалифицируются в 1/8 финала без стыковых матчей, стала для "горняков" недосягаемой.

Читай также: Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер

После шести сыгранных поединков Шахтер имеет в своем активе четыре очка и занимает в общей турнирной таблице Лиги чемпионов 27-е место, уже отставая от восьмой позиции, на которую поднялись как раз мюнхенцы, на восемь баллов.

Имея еще два запланированных поединка основного этапа, "горняки" пока сохраняют шансы пробиться в 1/16 финала турнира - отставание от крайнего в плей-офф 24-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах, составляет три очка.

В основной стадии Лиги чемпионов Шахтер еще сыграет с Брестом (22 января) и Боруссией Дортмунд (29 января).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Бавария (1:5).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Конопля и Грам - худшие игроки Шахтера в игре против Баварии по версии статистических порталов Конопля и Грам - худшие игроки Шахтера в игре против Баварии по версии статистических порталов
Мюллер благодаря голу в ворота Шахтера сравнялся по количеству сезонов с забитыми мячами в ЛЧ с Роналду Мюллер благодаря голу в ворота Шахтера сравнялся по количеству сезонов с забитыми мячами в ЛЧ с Роналду
Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер
Матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости Матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:08
Шахтер потерял шансы напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:55
Неприятный разгром при приятном начале: Видео голов матча Шахтер - Бавария
Европа00:42
Конопля и Грам - худшие игроки Шахтера в игре против Баварии по версии статистических порталов
Лига Чемпионов00:25
Лига чемпионов: Бавария разбила Шахтер, Реал обыграл Аталанту, победы Ливерпуля, Байера и ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Мюллер благодаря голу в ворота Шахтера сравнялся по количеству сезонов с забитыми мячами в ЛЧ с Роналду
Лига Чемпионов23:55
Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер
Лига Чемпионов23:21
Матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости
Бокс22:58
Бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения
Европа22:48
Мбаппе получил травму в игре Лиги чемпионов
Европа21:59
Салах установил новый рекорд Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK