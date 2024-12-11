Шахтер потерял шансы напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Горняки" пока остаются в игре, отставая от зоны плей-офф на три балла за два тура до конца.

Шахтер в розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25 уже не сможет побороться за прямой выход в 1/8 финала турнира.

В шестом туре украинская команда потерпела разгромное поражение 1:5 от Баварии, а первая восьмерка, представители которой сразу квалифицируются в 1/8 финала без стыковых матчей, стала для "горняков" недосягаемой.

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После шести сыгранных поединков Шахтер имеет в своем активе четыре очка и занимает в общей турнирной таблице Лиги чемпионов 27-е место, уже отставая от восьмой позиции, на которую поднялись как раз мюнхенцы, на восемь баллов.

Имея еще два запланированных поединка основного этапа, "горняки" пока сохраняют шансы пробиться в 1/16 финала турнира - отставание от крайнего в плей-офф 24-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах, составляет три очка.

В основной стадии Лиги чемпионов Шахтер еще сыграет с Брестом (22 января) и Боруссией Дортмунд (29 января).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Бавария (1:5).

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