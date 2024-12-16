Талант Ювентуса намерен остаться в итальянском гранде

Кенан Йылдыз не заинтересован в переходе.

Игрок Ювентуса Кенан Йылдыз заявил, что счастлив в клубе, пишет Николо Скира.

Инсайдер привел слова турка из его интервью TuttoSport. Йылдыз заявил, что счатлив в Турине и видит себя в Ювентусе на следующие пять лет.

Отметим, что 19-летний Йылдыз проводит очень сильный сезон, чем привлекает внимание многих европейских клубов. По разным данным им интересуеются английские гранды и ПСЖ.

Однако, как считается, вряд ли какой-то из клубов сделает определенные шаги по трансферу игрока. К тому же, сам Йылдыз не готов к смене клуба.

Трансфермаркт оценивает турецкого игрока в 40 млн евро, Ювентус же может поднять цену вдвое.

Ранее также сообщалось, что Карим Бензема раздумывает над завершением карьеры.

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