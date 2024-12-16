Малиновский начал тренировки по индивидуальной программе после страшной травмы

Украинец приблизился к возвращению на поле.

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский приступил к новому этапу восстановления после своей жуткой травмы.

Украинский футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе на футбольном поле. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

Руслан опубликовал видео своей пробежки на тренировочной базе «грифонов».

Напомним, Малиновский получил травму в сентябре этого года, на следующий день после нее его прооперировали .

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