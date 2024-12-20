Экс-тренер Довбика возглавит аутсайдера АПЛ

Хорватский специалист Иван Юрич уже сегодня может возглавить новый клуб, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 49-летний тренер приглашен в Саутгемптон.

Напомним, что "святые" расстались со своим главным тренером Расселлом Мартином еще 16 декабря после разгрома от Тоттенхэма. После 16-ти туров команда идет последней в АПЛ с пятью очками.

Иван Юрич же ранее тренировал Рому, однако был уволен всего спустя два месяца после назначения. У руля римского клуба хорват провел 12 матчей, выиграв четыре из них.

Ранее также определились пары полуфиналистов Кубка английской лиги.

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