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Барселона повторила антирекорд более чем 35-летней давности

Каталонцы проиграли три домашних матча чемпионата подряд
Сегодня, 13:40

В рамках 18-го тура Ла Лиги ]Барселона уступила Атлетико .

Как сообщает OptaJose, каталонцы повторили антирекорд, который с ними случался в 1965 и 1987. Барса третий раз в истории проиграла три домашних матча чемпионата Испании.

В текущем сезоне подопечные Ганси Флика проиграли подряд Леганесу, Лас-Пальмасу и собственно Атлетико.

Сейчас «сине-гранатовые» занимают 2 место в Ла Лиге. Их опережают вышеупомянутые «матрасники», но у мадридцев еще и матч в запасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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