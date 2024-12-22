Барселона повторила антирекорд более чем 35-летней давности

В рамках 18-го тура Ла Лиги ]Барселона уступила Атлетико .

Как сообщает OptaJose, каталонцы повторили антирекорд, который с ними случался в 1965 и 1987. Барса третий раз в истории проиграла три домашних матча чемпионата Испании.

В текущем сезоне подопечные Ганси Флика проиграли подряд Леганесу, Лас-Пальмасу и собственно Атлетико.

Сейчас «сине-гранатовые» занимают 2 место в Ла Лиге. Их опережают вышеупомянутые «матрасники», но у мадридцев еще и матч в запасе.

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