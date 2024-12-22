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Манчестер Юнайтед установил очередной антирекорд

Манкунианцы слишком часто пропускают со стандартов.
Сегодня, 18:30
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед снова установил новый клубный антирекорд.

Накануне манкунианцы уступили Борнмуту в домашнем матче, уже традиционно пропустив один из голов после стандартного положения.

Гол Дина Хейсена стал для манкунианцев 17-м пропущенных мячом после стандартных положений в 2024 году. Без учета пенальти, соответственно.

Это худший результат клуба за всю историю выступлений МЮ в АПЛ.

Ранее также Виталий Миколенко отметился юбилеем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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