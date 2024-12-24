Реал может вернуть своего звездного экс-игрока

Мадридский Реал нашел альтернативу Альфонсо Дэвису.

Как сообщает Estadio Deportvo, канадец близок к продлению контракта с Баварией, поэтому, «сливочные» рассмотрели других кандидатов на позицию левого защитника и остановили выбор на Тео Эрнандесе.

Отмечается, что француз может быть доступен по «скидке», поскольку, его контрактная ситуация непонятна и соглашение заканчивается в 2026 году.

Тео уже выступал за Реал с 2017 по 2019, но тогда не закрепился в столичном клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема может вернуться в Реал в новой роли.

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