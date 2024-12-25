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Барселона предложила контракт лидеру Байера, который летом станет свободным агентом

Джонатан Та может подписать долгосрочное соглашение с каталонцами.
Сегодня, 19:39
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Каталонская Барселона предложила контракт Джонатану Та.

Как сообщает Sport, «сине-гранатовые» готовы подписать с немецким центрбеком соглашение на 3 года с возможностью продления. С финансовой стороны их предложение хуже чем предложение Баварии или клубов АПЛ, но каталонцы настроены оптимистично.

Ожидается, что Та определится со своим будущим в середине января следующего года и сейчас он склоняется именно к переходу в Испанию.

Также отмечается, что в случае подписания Джонатана Барса продаст двух центральных защитников, но не Иньиго Мартинеса или Пау Кубарси.

Напомним, ранее сообщалось. что Барселона все еще следит за лидером сборной Испании

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Джонатан Та

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