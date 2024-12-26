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Тоттенхэм определился с альтернативой Забарному

Бен Годфри близок к возвращению в АПЛ.
Сегодня, 15:00
Бен Годфри / Getty Images
Бен Годфри / Getty Images

Лондонский клуб рассматривает центрального защитника Аталанты, как решение проблемы в защите, которые возникли после травм Кристиана Ромеро и Микки ван де Вена.

Как сообщает бывший скаут Тоттенхэма Мик Браун, клубы уже имели переговоры относительно шестимесячной аренды игрока.

В аренде заинтересован и сам игрок, который в этом сезоне сыграл за Аталанту всего 93 минуты во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм является главным претендентом на лидера сборной Украины.

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