Тоттенхэм определился с альтернативой Забарному

Бен Годфри близок к возвращению в АПЛ.

Лондонский клуб рассматривает центрального защитника Аталанты, как решение проблемы в защите, которые возникли после травм Кристиана Ромеро и Микки ван де Вена.

Как сообщает бывший скаут Тоттенхэма Мик Браун, клубы уже имели переговоры относительно шестимесячной аренды игрока.

В аренде заинтересован и сам игрок, который в этом сезоне сыграл за Аталанту всего 93 минуты во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм является главным претендентом на лидера сборной Украины.

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