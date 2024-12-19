Назван главный фаворит на Забарного

Украинский футболист может остаться в Англии.

Украинский защитник Илья Забарный может покинуть английский Борнмут.

Как сообщает GiveMeSport, главным фаворитом на трансфер 22-летнего футболиста является Тоттенхэм.

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"Шпоры" намерены подписать украинца в январе 2025 года.

Отмечается, что руководство Борнмута не спешит прощаться с Забарным, ведь хочет, чтобы он оставался в команде до конца сезона.

Забарный в текущем розыгрыше провел 16 матчей на клубном уровне.

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