"Мы все верим, что не виноват": Тренер Челси впервые высказался о допинг-скандале Мудрика

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска прокомментировал информацию о проваленном тесте на допинг Михаилом Мудриком.

Наставник "синих" заявил, что все в команде поддерживают украинца, и выразил надежду, что игроку удастся доказать свою невиновность.

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"Мы все поддерживаем Михаила Мудрика. Сейчас ситуация немного прояснилась. У нас есть заявление клуба, который уже сказал то, что мы должны были сказать. Добавить нечего. Все игроки в команде поддерживают и доверяют Мише.

Мы все верим в то, что Мудрик не виноват. Он обязательно вернется. Я не думаю, что карьера Миши в Челси закончилась. Думаю, он вернется, но мы не знаем, когда это произойдет. Это единственное сомнение, которое у нас есть сейчас. Но он точно вернется", - сказал Мареска во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в допинговом деле Мудрик воспользуется помощью компании, которая ранее помогла другому звездному футболисту.

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