Названа причина, почему Челси не отпустил Мудрика зимой

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик мог перейти в европейский гранд прошлой зимой.

Как сообщает The Telegraph, услугами 23-летнего игрока интересовался европейский топ-клуб, который хотел арендовать украинца.

Челси отказался отпускать игрока, ведь верил в его потенциал. Клуб считал, что Мудрик может выиграть Золотой мяч в ближайшие два года.

В текущем сезоне Михаил провел 15 игр, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач.

Напомним, Мудрика временно отстранили от футбола.

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