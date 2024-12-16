Ярмолюк и Забарный подорожали: Transfermarkt обновил цены игрокам АПЛ

А вот, Александр Зинченко все же подешевел.

Известный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ.

Обновление задело и украинских игроков, так, самым дорогим теперь является Илья Забарный. Центрбек Борнмута подорожал на 6 млн евро и теперь стоит 38 млн евро.

Забарный обошел Александра Зинченко, который наоборот стал дешевле. Игрок Арсенала оценивается в 30 млн евро, а ранее оценивался в 35.

Кроме Ильи подорожал и Егор Ярмолюк, его цена выросла на 2 млн евро и теперь составляет 12 млн евро, а вот ценники на Михаила Мудрика и Виталия Миколенко не сдвинулись с места и составляют 30 и 28 млн евро соответственно.

Самым дорогим игроком АПЛ является Эрлинг Голанн со стоимостью в 200 млн евро, в тройку также входят Букайо Сака и Фил Фоден, которые оцениваются в 150 и 140 млн евро соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала похвалил Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!