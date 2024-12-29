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Ямаль восстанавливается от своего повреждения с опережением графика

Ламин сможет сыграть в матче за Суперкубок.
Сегодня, 14:59
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Один из лидеров Барселоны Ламин Ямаль восстанавливается от своей травмы, которая была получена в игре с Леганесом с ускоренными сроками.

Как сообщают испанские СМИ, Ламин превзошел ожидания медицинского штаба Барселоны и сможет выйти на поле в ближайшее время.

В случае избежания рецидива, вундеркинда стоит ожидать в заявке уже на матч полуфинала Суперкубка Испании с Атлетиком, который состоится 8 января.

Напомним, ранее Ямаль подвел итоги 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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