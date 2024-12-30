iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Шахтера расторг контракт с лидером чемпионата Греции

Виллиан покинул Олимпиакос спустя четыре месяца после того, как присоединился к клубу.
Сегодня, 17:52
Виллиан / Getty Images
Виллиан / Getty Images

Бразильский вингер Виллиан стал свободным агентом, прекратив сотрудничество с Олимпиакосом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 36-летний футболист расторг контракт с текущим лидером чемпионата Греции. Трудовой договор игрока был рассчитан до июня 2025 года.

Читай также: Тренер Олимпиакоса высказался о жуткой травме Яремчука

Отмечается, что бывший футболист Шахтера, Челси, Арсенала и Фулхэма готов к новому этапу в карьере.

Виллиан присоединился к Олимпиакосу в начале сентября и провел в этом сезоне за греческую команду 11 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее была названа сумма, за которую Олимпиакос готов продать украинского нападающего Романа Яремчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос виллиан

Статьи по теме

Олимпиакос Яремчука стартовал в Лиге Европы с поражения от Лиона Олимпиакос Яремчука стартовал в Лиге Европы с поражения от Лиона
Яремчук проведет дебютный матч за Олимпиакос в еврокубках Яремчук проведет дебютный матч за Олимпиакос в еврокубках
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Яремчук дебютировал за Олимпиакос - его команда победила Яремчук дебютировал за Олимпиакос - его команда победила
Помочь журналистам

Видео

DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке
DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, матч Челси и игры в Италии
просмотров

Последние новости

Бокс20:48
"Бой получился очень близким": Хирн назвал свой счет в реванше Усик - Фьюри
20:20
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Европа20:02
Наполи расторг контракт с ненужным тренеру защитником
Европа19:42
Рэшфорд може повернутися в заявку Манчестер Юнайтед
Европа19:14
Вингер Баварии готов пойти на сокращение зарплаты ради нового контракта
Европа19:07
Сфотографировался с винтовкой и снялся в рэп-клипе: экс-форвард сборной Нидерландов съездил на историческую родину
Сборные18:35
"Ситуация не безнадежна": Новый тренер оценил шансы Украины в квалификации Евробаскета-2025
Европа18:25
Испанский клуб хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед
Европа17:52
Экс-игрок Шахтера расторг контракт с лидером чемпионата Греции
Европа17:45
Линекер - о Тренте: Величайшие едут в Реал или Барсу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK