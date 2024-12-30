Экс-игрок Шахтера расторг контракт с лидером чемпионата Греции

Виллиан покинул Олимпиакос спустя четыре месяца после того, как присоединился к клубу.

Бразильский вингер Виллиан стал свободным агентом, прекратив сотрудничество с Олимпиакосом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 36-летний футболист расторг контракт с текущим лидером чемпионата Греции. Трудовой договор игрока был рассчитан до июня 2025 года.

Читай также: Тренер Олимпиакоса высказался о жуткой травме Яремчука

Отмечается, что бывший футболист Шахтера, Челси, Арсенала и Фулхэма готов к новому этапу в карьере.

Виллиан присоединился к Олимпиакосу в начале сентября и провел в этом сезоне за греческую команду 11 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Ранее была названа сумма, за которую Олимпиакос готов продать украинского нападающего Романа Яремчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!