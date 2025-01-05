Ювентус готов рассмотреть предложения по своему ключевому форварду

Душан Влахович больше не имеет статуса неприкасаемого в туринском клубе.

Основной нападающий Ювентуса Душан Влахович может покинуть туринский клуб.

Действующий контракт 24-летнего футболиста рассчитан до июня 2026 года, и договоренности о возможном подписании нового соглашения пока нет.

Как утверждает журналист Николо Скира, в этой ситуации сербский форвард больше не является неприкасаемым в туринском клубе, и "бьянконери" готовы рассмотреть предложения по нему.

В нынешнем сезоне Влахович провел за Ювентус 23 матча во всех турнирах, отличившись 12 голами и двумя результативными передачами.

Ранее спортдир Ювентуса отреагировал на слухи об интересе к Зиркзе.

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