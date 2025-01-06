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Форвард Манчестер Юнайтед решил остаться в клубе

Манкунианцы объявили, что Джошуа Зиркзе не продается.
Сегодня, 19:24
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе останется в клубе, пишет Sky Sports.

Напомним, что бельгиец интересует ряд итальянских клубов и даже сообщалось, что Джошуа достиг соглашения с Ювентусом.

Однако журналисты Sky Sports опровергли эту информацию. Зиркзе намерен остаться в Манчестер Юнайтед и бороться за место в старте.

Более того, представителям других клубов было объявлено, что форвард не продается.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 20 матчей, отличившись тремя голами и одной передачей.

Ранее также Усэйн Болт дал неожиданный прогноз касательно Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джошуа Зиркзе

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