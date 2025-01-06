Форвард Манчестер Юнайтед решил остаться в клубе
Манкунианцы объявили, что Джошуа Зиркзе не продается.
Нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе останется в клубе, пишет Sky Sports.
Напомним, что бельгиец интересует ряд итальянских клубов и даже сообщалось, что Джошуа достиг соглашения с Ювентусом.
Однако журналисты Sky Sports опровергли эту информацию. Зиркзе намерен остаться в Манчестер Юнайтед и бороться за место в старте.
Более того, представителям других клубов было объявлено, что форвард не продается.
В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 20 матчей, отличившись тремя голами и одной передачей.
Ранее также Усэйн Болт дал неожиданный прогноз касательно Манчестер Юнайтед.
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