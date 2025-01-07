Клуб АПЛ продлил контракт со звездным нападающим

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о пролонгировании контракта с форвардом Сон Хын Мином.

Соглашение 32-летнего футболиста было рассчитано до лета 2025 года, но в нем была опция продления еще на один год, чем воспользовался клуб.

Корейский капитан "петухов" выступает за клуб уже почти десять лет – с лета 2025 года.

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В нынешнем сезоне Сон провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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