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Футбол

Два гранда претендуют на защитника Тоттенхэма

Барса и Ливерпуль хотят видеть у себя голландского защитника.
Вчера, 23:44       Автор: Валентина Чорноштан
Микки ван де Вен / Getty Images
Микки ван де Вен / Getty Images

Микки ван де Вен оказался в сфере интересов Барселоны и Ливерпуля. Об этом сообщает журналист Майк Вервей.

На текущий момент представители защитника Тоттенхэма ведут переговоры касательно нового контракта с лондонским клубом.

Однако в последние недели в обсуждениях нового соглашения отсутствует прогресс, что и привлекло внимание потенциальных покупателей.

Отмечается, что сейчас Барселона и Ливерпуль внимательно следят за ситуацией вокруг нидерландца.

Тем временем конкуренты каталонской команды в Ла Лиге рассматривают трансфер ещё одного защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Тоттенэм

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