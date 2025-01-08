Итальянский гранд готовит предложение по игроку Челси

Наполи намерен выкупить полузащитника Челси Чезаре Казадеи, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что в переходе 21-летнего итальнца заинтересован лично Антонио Конте. Клуб сделает официальное предложение в ближайшие дни.

Однако неаполитанцам предстоит еще выиграть конкуренцию за игрока. Фейеноорд, Торино, а также два клуба АПЛ также заинтересованы в игроке.

В текущем сезоне Чезаре провел всего шесть матчей, пять из них в Лиге конференций, и не отметился результативными действиями.

Трансфермаркт оценивает его в 10 млн евро, а как утверждает Романо, Челси будет настаивать на включение в сделку процента со следюущей продажи.

Ранее также сообщалось, что агент Рэшфорда начал переговоры с другими клубами.

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