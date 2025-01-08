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Барселона прошла в финал Суперкубка Испании, победив Атлетик

Каталонцы без проблем одолели басков.
Вчера, 22:59
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселона встретилась с Атлетиком.

Каталонцы уверенно контролировали игру с самых первых минут. Это помогло повести в счете уже на 17-ой минуте. Автором гола стал Гави.

Во второй половине встречи «сине-гранатовые» отличились еще один раз. На этот раз это сделал Ламин Ямаль.

В конце матча баски могли вернуться к игре, но мяч Иньяки Вильямска отменили из-за офсайда.

Атлетик - Барселона 0:2

Голы: Гави, 17, Ямаль, 52

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Суперкубок Испании

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