Арсенал планирует продать трех игроков, включая Зинченко

Лондонский Арсенал намерен расстаться с рядом игроков, утверждает Daily Mail.

Первым в очереди на выход считается Александр Зинченко. Если поступит хорошее предложение, Арсенал готов продать украинца уже зимой.

Также летом клуб покинет Тома Парти, с которым не будут продлевать контракт, а также Габриэль Жезус.

Продажа бразильца необязательна, клуб соотвествует финансовым правилам лиги, однако без крупных продаж у "канониров" никак не получится подписать Александера Исака.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити близок к подписанию защитника.

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