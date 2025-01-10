iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал планирует продать трех игроков, включая Зинченко

"Канониры" готовят дорогой трансфер.
Сегодня, 13:20
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен расстаться с рядом игроков, утверждает Daily Mail.

Первым в очереди на выход считается Александр Зинченко. Если поступит хорошее предложение, Арсенал готов продать украинца уже зимой.

Также летом клуб покинет Тома Парти, с которым не будут продлевать контракт, а также Габриэль Жезус.

Продажа бразильца необязательна, клуб соотвествует финансовым правилам лиги, однако без крупных продаж у "канониров" никак не получится подписать Александера Исака.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити близок к подписанию защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

Ньюкасл сделал шаг к финалу Кубка лиги, одолев в гостях Арсенал Ньюкасл сделал шаг к финалу Кубка лиги, одолев в гостях Арсенал
Юный талант Арсенала выбыл на длительный срок Юный талант Арсенала выбыл на длительный срок
Арсенал без Зинченко не удержал победу над Брайтоном Арсенал без Зинченко не удержал победу над Брайтоном
Артета - о трансферах: На данный момент мы сосредоточены на тех, кто у нас есть Артета - о трансферах: На данный момент мы сосредоточены на тех, кто у нас есть
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоится мужской спринт
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Формула 118:25
Дженерал Моторс официально открыла свое моторное подразделение
Европа18:12
Топ-клуб Бундеслиги подпишет игрока Милана
Европа17:45
Ювентус намерен арендовать нападающего сборной Франции
Европа17:29
Талант Ман Сити возобновил тренировки после тяжелой травмы, которая была получена в прошлом году
Европа17:14
Тренер сенсационного Ноттенхэма побил достижения Анчелотти и Раньери
Биатлон16:55
Пидручный в топ-4 спринта на этапе в Оберхофе
Украина16:35
На матче Динамо сняли флаги "Кроты на выезде"
Бокс16:27
"Что случилось?": Климаса возмутило отсутствие тренера Усика в номинации на звание лучшего в 2024 году
Европа16:12
ПСЖ предложил за Кварацхелию почти вдвое меньше, чем требует Наполи
Европа16:07
Эвертон Миколенко определился с приоритетной кандидатурой на пост тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK