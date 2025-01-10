Арсенал планирует продать трех игроков, включая Зинченко
"Канониры" готовят дорогой трансфер.
Лондонский Арсенал намерен расстаться с рядом игроков, утверждает Daily Mail.
Первым в очереди на выход считается Александр Зинченко. Если поступит хорошее предложение, Арсенал готов продать украинца уже зимой.
Также летом клуб покинет Тома Парти, с которым не будут продлевать контракт, а также Габриэль Жезус.
Продажа бразильца необязательна, клуб соотвествует финансовым правилам лиги, однако без крупных продаж у "канониров" никак не получится подписать Александера Исака.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити близок к подписанию защитника.
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