iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм может выйти на трансферный рынок в поисках форварда

Никлас Фюллькруг выбыл на длительный срок.
Сегодня, 17:30
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Вест Хэм вынужден срочно искать себе нового нападающего, пишет Фабрицио Романо.

Ранее клуб потерял из-за травмы Никласа Фюллькруга. Немец травмировался в кубковом матче с Астон Виллой.

Как пишут источники в клубе, у нападающего травма связок колена, из-за которой он может пропустит около трех месяцев.

При этом Фюллькруг входил в сферу интересов нескольких клубов, однако теперь Вест Хэму нужен новый нападающий. В клубе в ближайшее время составят шорт-лист кандидатов.

Ранее также сообщалось, что Сити в шаге от подписания форварда Айнтрахта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Никлас Фюллькруг

Статьи по теме

Недавно уволенный из Милана Фонсека может трудоустроиться в Англии Недавно уволенный из Милана Фонсека может трудоустроиться в Англии
Манчестер Сити разгромил Вест Хэм, Челси не справился с Кристал Пэлас Манчестер Сити разгромил Вест Хэм, Челси не справился с Кристал Пэлас
"Это открыло мне глаза": Форвард клуба АПЛ рассказал, как переосмыслил жизнь после аварии "Это открыло мне глаза": Форвард клуба АПЛ рассказал, как переосмыслил жизнь после аварии
Ливерпуль без труда разгромил Вест Хэм в выездном матче Ливерпуль без труда разгромил Вест Хэм в выездном матче
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:02
NaVi отправили одних росиян в нижнюю сетку и сыграют с другими на квалификации PGL Wallachia Season 3
Европа19:59
Немецкий топ-клуб нацелился на игрока Челси
Европа19:58
Манчестер Юнайтед в меньшинстве выбил Арсенал из Кубка Англии усилиями Байындыра
Европа19:14
Трубин высказался о завоевании первого трофея в составе Бенфики
Европа19:13
Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной
Европа18:55
Звезда Реала зарегистрирует свои инициалы как торговую марку
Украина18:38
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали первую победу в новом году
Европа18:20
Форвард Арсенала покинул поле на носилках
Европа18:16
По стопам Мбаппе: Винисиус хочет приобрести клуб из низшего дивизиона европейской страны
Европа17:55
Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK