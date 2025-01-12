Вест Хэм может выйти на трансферный рынок в поисках форварда

Вест Хэм вынужден срочно искать себе нового нападающего, пишет Фабрицио Романо.

Ранее клуб потерял из-за травмы Никласа Фюллькруга. Немец травмировался в кубковом матче с Астон Виллой.

Как пишут источники в клубе, у нападающего травма связок колена, из-за которой он может пропустит около трех месяцев.

При этом Фюллькруг входил в сферу интересов нескольких клубов, однако теперь Вест Хэму нужен новый нападающий. В клубе в ближайшее время составят шорт-лист кандидатов.

Ранее также сообщалось, что Сити в шаге от подписания форварда Айнтрахта.

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