Флик выиграл все финалы в качестве главного тренера

Немец взял первый трофей во главе Барселоны.

В рамках финала Суперкубка Испании Барселона разгромила Реал.

В этом поединке Ханси Флик добыл первый трофей во главе каталонцев.

Кроме этого, Флик ни разу не проигрывал финал в качестве главного тренера. С Баварией немец взял Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В качестве ассистента Йоагима Лева Ганси выигрывал ЧМ-2014 в тренерском штабе сборной Германии.

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