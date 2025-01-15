iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария подписала африканского таланта

Баджанг Дарбо стал игроком мюнхенцев.
Сегодня, 18:59

Бавария усилилась на будущее африканским талантом.

Как сообщает пресс-служба «красных», Бавария оформила трансфер гамбийца Баджанга Дарбо. Трансфер, по неофициальным данным, обошелся немецкому гранду в 1.5 млн евро.

Дарбо подписал долгосрочный контракт, сперва он будет играть за резервную команду мюнхенцев.

В прошлом Баджанг защищал цвета Лос-Анджелес ФК

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Неудавшаяся звезда Челси может вернуться в Бундеслигу Неудавшаяся звезда Челси может вернуться в Бундеслигу
Забитый пенальти Кейна принес Баварии очередные три очка Забитый пенальти Кейна принес Баварии очередные три очка
Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда
Бавария неожиданно уступила Майнцу Бавария неожиданно уступила Майнцу
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у женщин продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал - Тоттенхэм, матчи Интера, Баварии, Барселоны, Атлетико, ПСЖ, спарринги Шахтера
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров

Последние новости

Украина20:55
Трансферы УПЛ: Александрия подписала легионера
Украина20:46
Александрия забавно представила своего новичка
Европа20:07
"Мы не тупые": Один из лидеров Ман Сити высказался о шансах команды на чемпионство в АПЛ
Европа19:33
Шахтер продал своего легионера в МЛС
Европа19:25
Кварацхелия трогательно попрощался с Наполи перед муралом Диего Марадоны
Европа18:59
Бавария подписала африканского таланта
Биатлон18:45
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
Европа18:37
Салах решил покинуть Ливерпуль
Бокс18:24
"Он заставил его бояться": Чжилей оценил победу Усика над Фьюри в реванше
Биатлон18:00
Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у женщин продолжится пятый этап Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK