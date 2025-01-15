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Бавария приблизилась к трансферу перспективного немецкого вратаря

Йонас Урбиг может стать игроком мюнхенцев
Вчера, 22:57
Йонас Урбиг / Getty Images
Йонас Урбиг / Getty Images

Бавария намерена усилить вратарское звено.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенебрг, мюнхенцы хотят подписать Йонаса Урбига из Кельна. Трансфер обойдется в сумму примерно 8 млн евро.

С самим 21-летним немцем «красные» уже согласовали условия контракта, однако детали сделки остаются неизвестными.

Напомним, ранее Бавария подписала африканского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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