Наполи победил Аталанту в голевой перестрелке

В рамках 21-го тура Серии А Наполи в гостях встретился с Аталантой.

Команды не долго присматривались друг к другу. Уже на 16-ой минуте счет открыл Маттео Ретеги.

Ответ Наполи был быстрым. Чуть больше чем за 10 минут забил Маттео Политано, а затем Скотт МакТоминей вывел команду вперед.

Голевая феерия в исполнении обеих команд на этом не завершилась. Адемола Лукман отличился на 55-ой минуте, чтобы сравнять счет.

На 78-ой, впрочем, Ромелу Лукаку снова вывел «партенопейцев» вперед, и на это уже «богиня» не смогла ответить.

Аталанта - Наполи 2:3

Голы: Ретеги, 16, Лукман, 55 - Политано, 27, МакТоминей, 40, Лукаку, 78

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